Ahoj na Modrou linku, nevím, co mám dělat. Jsem úplně mimo a je toho na mě moc. Myslím školu. Škola je hrozně náročná, fakt. Protože jsme teď psali třináct písemek – za jeden týden. A navíc ještě úkoly, to není jen nějaký vyplňování, ale dlouhé a náročné věci. Když je online výuka tak to ještě jde, ale jak máme ten týden ve škole, tak je to děs. Sedíme ve škole v rouškách více než pět hodin. Vlastně v pondělí to bylo od osmi skoro do půl čtvrtý. Z roušky mě bolí hlava a učíme se.

Děti školou povinné se obracejí na Modrou linku se spoustou starostí. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

Pak rychle domů a vše dodělat a nachystat se na další den na písemky a testy. Škola mi vždy šla a neměl jsem problém, ale když člověk píše čtyři testy za jeden den tak to je fakt blbý. Člověk nemá čas na nic jiného. Večer nemůžu spát, jsem unavenej, ale nemůžu usnout, pořád na to myslím. Když to říkáme ve škole, že je toho moc, učitelům je to jedno, že už budeme psát ve stejný den z jiného předmětu. Nezajímá je to, nedomlouvají se mezi sebou a nám nevěří. Prosím o pomoc nebo nějakou radu. Kluk, 13 let