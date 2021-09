„Příběh rodičů vyprávíme očima malého kluka. Vzpomínky jsou obvykle idealizované, leccos mohlo ve skutečnosti vypadat jinak. Chtěli jsme se vyhnout realismu a popisnosti. Východiskem a inspirací k vytvoření scény se staly kostky dětské stavebnice, inspirací pro kostýmy omalovánky. Jako by člověk otáčel dětské leporelo, pohlednice zastaveného času,“ doplňuje režisér Michal Skočovský, který je zároveň také autorem scény. K hudební spolupráci přizval svého stálého spolupracovníka Maria Buzziho.

Maryšku si zahraje Sára Venclovská, která se kromě divadla objevuje i v televizních rolích. Diváci ji mohou znát například ze seriálu Specialisté, Most! nebo Temný Kraj. V současné době spolupracuje například s brněnským Divadlem Bolka Polívky. V roli Francina se představí herec Zbyšek Humpolec z Nového Města na Moravě. Ten vystudoval divadelní fakultu JAMU a byl členem brněnského souboru HaDivadla. V roli Pepina se představí Josef Koumar a v dalších rolích Petr Soumar, Zdeněk Stejskal, Lukáš Matěj, Michal Kraus, František Mitáš, Marián Chalány nebo Stanislav Gerstner.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.