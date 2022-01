Někteří účastníci přišli pěšky až z Jihlavy, jiní se přiblížili městkou hromadnou dopravou a pár nadšenců přijelo na kolech, navzdory mrazivému počasí. Možná právě pohádkově slunečné zimní počasí přilákalo na vrchol nejvíc lidí za posledních pár let. Přátelské setkání u ohně a drobného občerstvení bylo jako vždy příjemnou příležitostí si navzájem popřát hodně sil a odvahy do Nového roku a nasát atmosféru sokolské komunity. Tak vzhůru do Nového roku!