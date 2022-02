Až přijde kocour (1963) je nádherný film natočený na ještě nádhernějším náměstí v Telči. Až je mi líto, jak pozdě jsem na tuhle pecku od Vojtěcha Jasného narazil. Všichni známe jeden z nejlepších českých filmů Všichni dobří rodáci (1968), který si s Jasným nejvíc spojujeme. Tohle je ale taky pecka, která vybočuje svou nevšedností. Povedená alegorie, Werich v krásné dvojroli, Avengers tehdejší herecké scény (Brodský, Sovák, Menšík, Bohdalová, Zázvorková a tak) a hlavně Vašáryová. To je krásná ženská pořád.

Bába pod kořenem. Legendární reportáž z lesů u Telče opět ožila. Podívejte se

Nedovedete si ale představit, jak moc krásná a nadaná byla, když ji v devatenácti jako zdatnou gymnastku Jasný obsadil do role tajuplné femme fatale. S filmem skončila v Cannes, kde snímek získal několik cen. A o půlstoletí později se tam s ním vrátila. Národní filmový archiv totiž v tomto roce přišel s krásným projektem restaurování celého díla - vypadá to krásně a pěkně to zdůrazňuje nevšední vizuál filmu. Pokud jste neviděli, mazejte si doplnit resty.



Marek Mičke, Filmové políčko