Spadli z nebe v Ořechově u Telče. Jejich odkaz připomene pietní akt

Opálka, Kolařík a Čurda? Už je to osmdesát let, co byla v Ořechově u Telče vysazena parašutistická skupina s názvem Out Distance. Šlo o skupinu parašutistů, která byla vyslaná na území protektorátu se sabotážním posláním. Připomínkový pietní akt na místě vysazení u pomníčku v Ořechově u Telče se uskuteční už tuto sobotu 26. března od půl desáté dopoledne.

Připomínka parašutistického výsadku Out Distance v roce 2017 v Ořechově u Telče. | Foto: Deník/Jana Kodysová