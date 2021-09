Součástí tradičních oslav konce prázdnin v Polné jsou Hradní slavnosti s Jiřím z Poděbrad. Letošní čtvrtý ročník se uskutečnil pod taktovkou skupiny Novus Origo, která přenesla návštěvníky do dob, kdy na polenském hradě pobýval Jiří z Poděbrad. Za fotografie děkujeme Lucii Čudové z Novus Origo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.