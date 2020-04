Jak by měla zahrada se sadem fungovat? Ráda bych utvořila komunitu rodičů a dětí. Všichni se budou podílet jak na budování sadu, tak později také využívat sběru plodů, zeleniny a bylin pro své potřeby.

Jedním z naších kroužků bude ten s názvem Malý přírodovědec. Znamená to, že zahrne vše, co se týká zahradničení. Od pěstování po výrobky, například marmelády. Děti si mimo jiné užijí také výpravy do přírody. Součástí sadu a zahrady budou i smyslové prvky, chodník, broukoviště, hmyzí hotel a různé přírodní prvky. V neposlední řadě tam vznikne také ohniště a altán.

Ráda bych zahradu také využila pro tvoření a zábavu s dětmi v odpoledním čase. Kdy se tam můžeme sejít a hrát hry, něco vyrobit, popřípadě vyplnit nějaký pracovní list, cvičit a podobně.

Skicu, jak má zahrada vypadat, najdete na našem webu. V kolonce výuková zahrada v luční. Odkaz je zde https://volnocasovy-spolek-lucni.estranky.cz/fotoalbum/vyukova-zahrada--lucni/.

Budeme rádi za pomoc od ostatních. Zájemci mohou dodat materiál nebo přispět na altán a záchodek. Můžete kontaktovat přímo mě na telefonu 777 129 950.

Markéta Smetanová, volnočasový spolek Luční