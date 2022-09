O co Třeštici jde? Na sobotním Jarmarku venkova v Luhačovicích se uskuteční vyhlášení vítěze šestadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku. V dosavadní historii se zatím žádné obci z Jihlavska nepodařilo na prvenství v republikovém kole dosáhnout. V minulosti se to podařilo obci Vilémov na Havlíčkobrodsku, která vyhrála v roce 2003 a v nedávné historii ještě Heřmanovu na Žďársku v roce 2014. Bude Třeštice třetím do party? To uvidíme.

Odhadnout šance je těžké i podle starosty Třeštice Martina Kodyse. Nicméně se na vyhlášení chystá početná delegace z obce. „Někteří pojedeme už v pátek, zbytek potom přijede v sobotu autobusem, který z obce vypravíme,“ uvedl starosta Martin Kodys, který celé září vyzývá veřejnost na Facebooku k hlasování v Ceně veřejnosti. Podpořit svého favorita mohou lidé až do 16. září do půlnoci. Každý den je možné provést z jednoho přístroje (počítač, mobil) pouze jedno hlasování.

Hlasovat lze na tomto odkazu.

