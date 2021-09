Na trasách bylo možné svézt se například Tr devítkou nebo v klasické hranaté čtrnáctce. Své kouzlo však měly všechny, od dokonalé palubní desky Karosy ŠM 11 z brněnského depa po domácí nablýskanou B 952E. Mrkněte do galerie.

Šest historických vozů vyjelo v neděli 19. září z depa Dopravního podniku města Jihlavy. Evropský týden mobility totiž potěšil milovníky historie tradičními retrojízdami. Kromě projížďky po Jihlavě mohli lidé zkusit i komentovanou jízdu parciálním trolejbusem na Bedřichov. V jedné jízdě se dokonce vedení dopravního podniku loučilo se svými kolegy, kteří odchází do důchodu. Za snímky děkujeme Marku Řezáčovi a městu Jihlava.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.