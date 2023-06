Stonařov slavil. Děti zabavila historická stříkačka, dospělí obdivovali Tatru

Čtenář reportér

/FOTO/ Ve Stonařově oslavili 150 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Poprvé v historii dostal sbor do užívání zcela nové zásahové vozidlo, a to cisternovou Tatru 815 v hodnotě 8,5 milionu korun. Podívejte se na oslavy. Děkujeme Ivanu Šulcovi, starostovi městyse.

Oslavy 150 let od založení sboru dobrovolných hasičů Stonařov. | Foto: se souhlasem Ivana Šulce

Vozidlo zakoupil městys za přispění dotace z GŘ HZS ve výši 2,5 milionu korun. Je to svým způsobem poděkování za dosavadní práci, ale i především víra a impuls v další neutuchající činnost sboru a plnění úkolů na úseku požární bezpečnosti a prevence. Dle ohlasu návštěvníků akce se slavnost vydařila a je hodnocena velmi vysoko. Za to patří poděkování všem, kteří se na ní podíleli a přiložili ruku k dílu, počínaje samotnými členy SDH, kolegy z Otína, zaměstnanci obce, zastupiteli, divadelníky i členy Sokola a konče pak všemi vystupujícími i sponzory. VIDEO: Jak se kácí májka. Ve Studnicích u Telče už padla k zemi Milou byla i návštěva senátora a předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, který "přizastavil" při návratu ze zahraniční cesty, aby okomentoval představení historických stříkaček. A dokonce si na hodické "Vystrčilce" zapumpoval, neboť právě tuto stříkačku jeho pradědeček vyrobil. Ivan Šulc