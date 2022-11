Strašidelné focení se zvířátky. Do zookoutku zavítali nebojácní návštěvníci

V neděli 6. listopadu se zookoutek v Nové Říši proměnil ve strašidelné území. Od jedné hodiny do čtyř se do Strašidelného zookoutku vydali ti méně odvážní, po setmění pak patřilo místo až do sedmi těm odvážnějším. A návštěvníci se velice bavili. Děkujeme týmu zookoutku za krásné fotky.

Strašidelný zookoutek čekal na návštěvníky v neděli 6. listopadu v Nové Říši. | Foto: se souhlasem týmu Rodinného zookoutku v Nové Říši

Zájemci se mohli na místě vyfotit se strašidly, snažili se uhodnout hádanky za sladkou odměnu, fotili se s bengálskou kočkou či fretkou a kdo chtěl, ten šel za zážitky s lemury. Samozřejmostí bylo krmení zvířátek přímo z ruky. Rodiny si také odnesli dárek v podobě samolepek se zvířátky. V podzimním období je otevřeno každý víkend a ve svátky od 10 do 17 hodin. Více na webu Rodinného zookoutku v Nové Říši.