Původně začali dobrovolníci před rokem sháněním a šitím roušek hlavně pro zdravotníky a lidi, kteří si je sami nemohli obstarat. Tehdy se iniciativa jmenovala #RouškyVšem Kraj Vysočina. Později z toho vznikla iniciativa Malá jihlavská radost.

Do 12. března 2021 iniciativa rozvezla více než třicet zásilek, jedna zásilka je v hodnotě od jednoho tisíce do sedmi tisíc korun, podle toho, kolik dárců se podaří sehnat. Někdy se přihlásí firma a zásilku zaplatí sama. Zdravotníkům zásilky malé radosti dělají velkou radost a dodávají jim energii do další práce.

Balíčky se povětšinou skládají z nápojů, dárečků, čajů, kávy a nejrůznějších druhů občerstvení. Mrkněte do fotogalerie.

Přidat se může každý, stačí kouknout na facebookovou stránku Malá jihlavská radost.

Petr Vybíral, spoluorganizátor iniciativy

Foto všechny: archiv Malé jihlavské radosti