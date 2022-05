Májka bývá vztyčena nejčastěji 30. dubna nebo 1. května. Předkům tato oslava připomínala, že se příroda znovu probudila. Stavění májů provází tanec a hudba, májka symbolizuje strom života. V Telči se tohoto aktu ujal před lety folklorní soubor Podjavořičan. „Májku jsme poprvé stavěli v roce 2013, nezdá se to, ale ten čas letí,“ upřesnila Jana Paulusová z telčského folklorního souboru s tím, že v posledních dvou letech do akce zasáhla pandemie koronaviru. V jejich podání vypadá zaplétání máje jako něco jednoduchého, ale i na to je potřeba se připravit. Kromě toho stavění máje provází lidová hudba, zpěvy a tance. A to vše v ručně vyšívaných krojích. Nádhera, jen oči přechází.