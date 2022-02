Kdo měl štěstí, stihl se ještě před demolicí do opuštěných skláren podívat. Stejně jako my. Nejhezčí byla obrovská hala, tu lidé fotili hodně a hodně rádi. Místo vyhledávali nejen příznivci urbexu, kteří prozkoumávají opuštěná místa a budovy. Ale i místní omladina. Nebo prostě všichni zvědavci. Pohyb po chátrajících budovách už byl ale na hranici rizika. A tak vše nebezpečné, co už nešlo zachránit, muselo jít před pár lety k zemi.