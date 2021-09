„Záměr rozprostřít tisíce spokojených návštěvníků na více míst se povedl. Lidé si pochvalovali skvělý program a většina říkala, že se k nám příští rok hodlá vrátit. Věřím, že se se všemi potkáme na tradičním Znojemské historické vinobraní, které je naplánováno na 9. až 11. září 2022. S přípravami už jsme začali a myslím, že se turisté i místní budou mít na co těšit,“ říká závěrem ředitel Znojemské Besedy František Koudela.

Do Vinařských t®ipů se zapojilo celkem 15 míst. Kromě Znojma, které nabídlo komorní průvod s bohem vína Bakchusem, královským šaškem a konšely, se do akce zapojili v Hnanicích, Šatově, Konicích a Popicích, Vrbovci, Božicích, Novém Šaldorfu, Havraníkách, Chvalovicích, Dobšicích, Jaroslavicích, Horních Dunajovicích nebo také ve Znovínu Znojmo a Vinařství LAHOFER.

Koncept Vinařských t®ipů si kladl za cíl nabídnout návštěvníkům zcela nový zážitek. “Naším cílem bylo, aby lidé během jediného víkendu mohli ochutnat celé Znojemsko. Připravili jsme pro ně stovky degustačních míst, lidé měli unikátní možnost nahlédnout do mnoha sklepů, zažít četná folklorní vystoupení a nádherné večerní koncerty při víně,” říká František Koudela.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.