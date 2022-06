Plavcům nově slouží dvě nová mola, která usnadní a také zatraktivní přístup do vody, upravené pláže i nové převlékárny. Malé návštěvníky pak potěší zcela nové dětské hřiště. „S výsledkem jsem spokojený, je to tu pěkné a věřím, že to ocení i ostatní,“ uvádí místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Celá revitalizace vyšla na zhruba 4,7 milionu korun včetně DPH. „Plačkov si tento krásný areál rozhodně zaslouží,“ podotýká Vlastimil Brukner.

V budoucnu by navíc mohla přibýt i sauna. „V projektu se s ní počítalo, ale záleží na místních, zda o ni budou stát. Pokud ano, necháme ji tady dodatečně zbudovat a lidé ji budou moci využívat pro své zdraví,“ slibuje místostarosta.

Za zmínku stojí i perfektní kvalita vody. „Ta zde nikdy nebyla špatná. I když v okolních rybnících už dávno kvetly sinice, tady se stále koupat dalo. Pařezáč je zkrátka odnepaměti synonymem pro letní radovánky celého Humpolce. Ostatně i pro mě to bylo v dětství zásadní místo, kde jsme se s kamarády mohli vyřádit ve vodě,“ říká s úsměvem humpolecký starosta Karel Kratochvíl.

Majitelem rybníka Pařezáč je rodina Kinských, která ho městu Humpolec ochotně pronajala. „Domluvili jsme se na odkoupení části pozemku na pobytové louce a následně na dlouhodobém pronájmu a také na tom, že v rybníku ukončí chov ryb, takže kvalita vody bude ještě lepší než doposud,“ doplňuje Vlastimil Brukner.

Jana Kudrhaltová

Město Humpolec