I když už přišel podzim a jeho plískanice, mnoho zahrad ještě září nádhernými barvami. Svoje fotky nám poslala také čtenářka Petra Zelingerová.

Pár střípků z kvetoucí končící letošní zahrady | Foto: Petra Zelingerová

Posílám pár střípků z naší kvetoucí končící letošní zahrady. Ačkoli už je skoro konec listopadu, advent a vánoce jsou za dveřmi, v naší zahradě se dají najít květiny co ještě kvetou. Příroda to nevzdává, před pár dny byl ráno podzim a odpoledne nachumelilo. Dneska už je zahrada připravená k zimní spánku. Už se těším na jaro, zima mě už nebaví a to ještě pořádně nezačala.