V rámci rokenrolových kategorií závodily na soutěžích tři taneční formace, jejichž choreografie měly na starosti trenérky Barbora Schreková, Natalie Schreková, Barbora Březnová a Tereza Březnová. V novém složení se úplně poprvé na tanečním parketu představila malá dívčí formace Dream it up! tvořená nejmladšími tanečníky Nart Dance School. Téma jejich choreografie vycházelo z příběhu Karlíka a továrny na čokoládu, který dříve tanečníci z Jihlavy úspěšně zpracovali také v divadelní podobě. Dětem z formace se podařilo získat jednu zlatou a dvě stříbrné medaile a dvě čtvrtá místa. Již zkušenější tanečnice z malé formace senior Shake it up! s choreografií inspirovanou muzikálem Chicago si vytančily stejná umístění jako dětská formace, tedy jednu zlatou a dvě stříbrné medaile a dvě čtvrtá místa. Velice úspěšnou sezónu má za sebou juniorská formace Aladdin, která slavila na tanečních závodech jeden bronz a tři zlatá umístění.

Obrovským úspěchem je pak její čtvrté místo na světovém poháru v Budapešti. Tato formace může své výborné výkony potvrdit na říjnovém mistrovství Evropy v polském Krakově a na mistrovství světa, které se koná v prosinci v Praze, kde budou jihlavské tanečnice reprezentovat Českou republiku jako momentálně nejúspěšnější formace ve své kategorii. „Musím ocenit, že se holky z juniorské formace nenechaly rozhodit nepříliš úspěšným podzimem, který je naopak namotivoval k ještě tvrdší práci, což se pozitivně podepsalo na jarních závodních výkonech, a mám radost, že se jejich píle odrazila i na medailových výsledcích. Vzhledem k tomu, že některé tanečnice začínaly s rokenrolem v době pandemie a trénovaly dlouhou dobu pouze v online prostředí, je obdivuhodné kam to za tak krátkou dobu zvládly dotáhnout.“ nešetřila chválou trenérka a tanečnice Natalie Schreková.

Nart Dance School se kromě rokenrolu úspěšně věnuje také artovým tanečním disciplínám. Choreografie v tomto tanečním stylu pro letošní sezónu vytvořily Anna Korba Vanacká, Natalie Schreková a externistka z Prahy Sabina Bažantová. V artových disciplínách vyrazila jihlavská taneční skupina na závody s pěti choreografiemi. V kategorii contemporary malých skupin soupeřily dokonce dvě jihlavské formace. Rosebuds – mladší juniorky – získaly dohromady jedno první, jedno druhé a jedno třetí místo. Jejich starší kolegyně s choreografií Running with the wolves ve stejné kategorii slavily dvě první a jedno druhé místo. Na evropský pohár do maďarského Siofoku se pak umístěním na prvních místech v domácí soutěži kvalifikovala tři uskupení a formu z domácího prostředí si tanečnice Nart Dance School přivezly i do Maďarska. Duo contemporary Natalie Schrekové a Sary Penn si vytančilo čtvrté místo, stejně jako malá jazzová formace Confident.

Prokletí čtvrtých míst se podařilo prolomit až skupině dospělých tanečnic, povětšinou trenérek jihlavské taneční školy, v kategorii contemporary. Choreografie s názvem The art of saying no vybojovala v nabité konkurenci skvělé druhé místo. Vedoucí klubu, Anna Korba Vanacká, zhodnotila výkony svých svěřenkyň takto: „Konkurence v artových kategoriích je obrovská, na závodech se setkáváme s několikanásobnými mistry světa z různých tanečních disciplín. A ačkoliv víme, že se ještě těm úplně nejlepším nemůžeme rovnat, každým rokem jsou holky blíž a blíž úrovni velkých klubů.“

Po jarních úspěších čeká tanečníky Nart Dance School zasloužený letní odpočinek na začátku prázdnin, brzy se však trenérky i tanečníci vrhnou zpět do práce, v letních měsících proběhne příměstské soustředění v Jihlavě následované dalším soustředěním v Lukách nad Jihlavou. Trenéři zde budou mít možnost pracovat na nových choreografiích pro příští sezónu a rokenrolisté se budou intenzivně chystat na nadcházející mistrovství světa v Praze. „Na mistrovství světa se budeme připravovat s nejvyššími ambicemi, vzhledem ke skvělým výsledkům, kterých se nám podařilo na jaře dosáhnout věřím, že můžeme pomýšlet na finálové umístění.“ komentuje budoucí cíle tanečníků druhá z vedoucích klubu Barbora Schreková.

