Program sobotního Roštejnského hodokvasu:

14.00 Zahájení s Debrou

14.30 Druga – hudba

15.00 Zafirah a Malika – tanečnice

15.30 Novus Origo – šermířské vystoupení

16.00 Dravci z Polné – ukázka sokolnictví

16.30 Rytíři emě Zubra – šermířské vystoupení

17.00 Druga – hudba

17.30 Mystic Dream Angel – vystoupení s koněm

Zafirah a Malika – tanečnice před hradem

18.00 Bavor Rodovský – alchymista

18.30 Antares – šermířské vystoupení

19.30 Mistr Martin – kat

20.00 Druga – hudba

21.00 Novus Origo – ohňová show

Vstupné: Děti do výše meče (6 let): zdarma; dítě do 15 let – 120 Kč, dospělý – 200 Kč, rodinné 2+2 500 Kč; od 18.00 zlevněné vstupné

Jana Kodysová

Duch Andělka naděloval. Odvážným dětem v Cejli na čarodějném reji