Všechny odstíny zlaté. Telčské Lipky rozzářily podzimní barvy

/VIDEOKOLÁŽ/ To je nádhera. Listí v telčské aleji Lipky se v těchto dnech zbarvilo do všech odstínů zlaté. Podívejte se do galerie, jak se alej proměnila.

Telčské Lipky v barvách podzimu. | Video: Deník/Zuzana Musilová (videokoláž)

Telčské Lipky jsou oblíbeným cílem výletů místních i přespolních. Mohou tu jezdit na kole, koloběžce, in-line bruslích nebo jít pěšky s kočárky. Kvůli tomuhle i zpomalíte. Podívejte se na výzdobu u silnice ve Stonařově Dá se odtud dostat k ranči v polích, udělat si okruh do Batelovské ulice nebo je tu možnost delšího výletu až do nedalekého Vanova a Řásné.