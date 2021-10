Každý, kdo navštívil historickou Telč, má ve svém mobilních telefonu či fotoaparátů minimálně několik fotografií. Město si nelze nevyfotit. Centrum je prakticky ze všech stran obklopené vodou, což nabízí možnost, vidět historii rovnou dvakrát. Tak to učinila Zuzana Musilová při své poslední návštěvě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.