Těžké vozy se budou trápit v pístovském terénu. Do Jihlavy míří mistrovství

Třiadvacátá soutěžní sezóna otevřeného Mistrovství České republiky v Truck trialu ukončí svou sezonu o víkendu 2. a 3. října v Jihlavě, konkrétně v areálu v Pístově. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky dovedností řidičů nákladních vozidel, kteří jezdí v těžkém terénu a jsou rozděleni do sedmi kategorií. Do závodu se pustí speciálně upravené vozy různých značek. Mrkněte, jak to vypadalo na startu sezony v kunštátském lomu.

Kunštátský lom hostil úvodní závod trucktrialové sezony. Trucky se představí i Jihlavě. | Foto: Tomáš Srnský