Pokud si chcete udělat pěkný výlet s dětmi, můžete se vypravit na hrad Roštejn u Růžené. Zájemci si mohou projít prohlídkové trasy a vylézt na věž, odkud uvidí pavlovské větrné elektrárny nebo Javořici s vysílačem. Kdo je raději venku, může prozkoumat okolí hradu. Za tip na výlet děkujeme Zuzaně Musilové.

Výlet na hrad Roštejn nabízí rozmanité aktivity i v podhradí. | Foto: Zuzana Musilová

Krásnou procházku nabízí okolí Roštejna. Stačí se dát cestou pod věží, která nás dovede ke skalkám s údajným otiskem čertova kopyta. Pamětníci si vzpomenou, že se tu před lety natáčela pohádka Z pekla štěstí a v těchto místech vyrostla filmová kulisa - dřevěná chalupa.

Pokračujeme po žluté turistické značce dolů z kopce až k silnici. Tam se nachází hřiště pro děti s kamennými hracími prvky. Dříve byl možný i vstup do Roštejnské obory, nyní je obora zavřená. My se tak po silnici vydáme nahoru do kopce. Na křižovatce se dáme po modré turistické značce zpátky k hradu. Procházka se dá jít s kočárkem, zvládnou ji i menší děti. Jen musíte počítat s místy nerovným lesním terénem a jedním stromem přes cestu.

Zdroj: Youtube