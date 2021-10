Bylo to nádherné okolí a zvlněná krajina s množstvím ještě zachovalých lesů. V samotném městě pak zrekonstruované náměstí, několik stavební památek, luxusní resort Mlýn, černovické židovské komunitě věnovaný památník před židovským hřbitovem a vyhlášená kavárna Budík s expozicí všech možných budíků. A tak jsme si zavzpomínali, který pak že nás doma budil.

Když už byl svátek svatého Václava, vydali jsme se za svatováclavským vojskem do Černovic na hranici krajů Jihočeského a Vysočiny. Alois Jirásek totiž sem do kopce Svidník umístil jeden z oddílů svatováclavského vojska. Vojsko jsme nenašli, přesto jsme toho v Černovicích viděli hodně.

Ivan Šulc ze Stonařova se na svátek Václava vydal s rodinou do Černovic, kde obdivoval památky i kavárnu s různými typy budíků. | Foto: Ivan Šulc

Na svátek svatého Václava se Ivan Šulc ze Stonařova s rodinou vydal za svatováclavským vojskem do Černovic na hranici krajů Jihočeského a Vysočiny. Kromě toho pozval potenciální návštěvníky hned na několik míst ve městě, které stojí za vidění. Za fotografie moc děkujeme.

