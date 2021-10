První místo opět obhájil pan Petr Šimek. Na druhém místě se tentokrát umístil pan Tomáš Vyskočil, kterému se zároveň podařilo chytit největší úlovek dne a to 60 cm candáta. Třetí místo patřilo panu Ladislavu Královi. Závod byl zakončen příjemným posezením s ochutnávkou rybích dobrot. Petrův zdar a poděkování všem organizátorům i soutěžícím.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.