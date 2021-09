Páteční večer odstartuje projekce bikerských filmů, která začíná v sedm večer a je pro diváky zdarma. Následovat bude hudební program v podání lokálních DJů, kteří budou hrát D'n'B, house a techno. Hlavní den festivalu sobota bude patřit Mistrovství České republiky v BMX minirampě, na které dorazí i několik zahraničních BMX profesionálů. Kromě sledování závodu si budou diváci moci vyzkoušet jízdu na pumptracku na zapůjčeném kole či koloběžce, skočit do nafukovacího bagu nebo si vytisknout fotku ve fotokoutku. Sobotní večer bude probíhat program rovnou na dvou stagích. Letos pro návštěvníky chystáme historicky nejlepší hudební line-up, BMX závody s mezinárodní účastí, ale i aktivity přes den, které si sami návštěvníci budou moci vyzkoušet. To vše po šestileté leté pauze a ve spolupráci s naším partnerským klubem z Reingers.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.