Nejvíce překvapil viržinský tomel (Diospyros virginiana), což je maloplodý příbuzný ovoce, které prodávají obhody pod názvem kaki nebo tomel. Samotné kaki a jeho kříženci s viržinským tomelem letos dobře dozrávají na jižním Slovensku a Moravě a v jiných lepších částech naší země. Docela jedlý je i indiánský banán - muďoul (Asimina triloba), dozrály i pozdnější odrůdy vinné révy, krásně se vybarvil čínský velkoplodý hloh a chutné byly i plody Actinidia arguta -maloplodé sestra kiwi s hladkou jedlou slupkou a stejně chutnou dužninou. Do žluta se tentokrát vybarvily plody citronečníku trojlistého, což je opadavý nejedlý druh s mnoha semeny příbuzný k citrusům. My citrusáři ho používáme jako odolnou podnož pod ušlechtilé druhy citrusů. V okrasné části zahrady se mohly krásně vybarvit i listy pozdnějších druhů, protože nebyl žádný silnější mrazík, který by je spálil. Dokonce vydržely i některé letničky a kvetou ještě počátkem listopadu.