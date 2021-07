Tornádo zničilo vinařství Petra Marady. Kamarádi ze Stonařova mu přijeli pomoci

Stonařovští dobrovolní hasiči nelenili a vydali se pomáhat do oblasti zasažené tornádem. O uplynulém víkendu už podruhé vyjeli do Mikulčic. Stavěli krov, vyzdívali štít, odváželi autovraky pomocí auta s hydraulikou a celkově dělali to, co bylo zrovna potřeba. Za fotografie děkujeme borcům z SDH Stonařov.

Kluci z SDH Stonařov jeli do Mikulčič už dvakrát. Jednou na konci června a naposledy na celý víkend 10. a 11. července. | Foto: se svolením SDH Stonařov