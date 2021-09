Dne 17. listopadu 1423 byly poblíž obce Horní Dubénky, přepadeny vojskem Menharta z Hradce, husitské vojenské jednotky, vracející se tudy z obléhání Telče. V boji proti přesile zahynulo kolem tři sta mužů včetně jednoho z husitských vojevůdců Havla Pinty, přežil druhý z vojevůdců Jan Hvězda z Vicemilic (zvaný Bzdinka), který se zbytky jednotek odtáhl do Pelhřimova, kde se spojil s ostatním Žižkovým vojskem. Na památku je v okolí vztyčeno několik pomníků.

V horkém letním dni jsem, i s občasným blouděním, nachodil ke čtyřiceti kilometrům. Ovšem viděl jsem tolik zajímavostí, že jsem si tenhle kraj ihned zamiloval. Největšími lákadly tohoto vandru byla zřícenina hradu Janštejn a lázně sv. Kateřiny. K tomu přibyl i kamenný kruh Druidů u lázní, který mě ohromil svou velikostí. Ale stálo to za to. Navíc všude jsem potkal velice příjemné lidi, což nebývá až tak zvykem.

Na poměrně náročný výšlap tímto koutem Vysočiny, na českomoravském pomezí, skrze lesy, městečka a vesnice, v nichž v každé je nějaká ta drobná památka a zajímavost, se vydal Miroslav Fiala. Za krásné fotografie z tohoto výletu děkujeme. Mrkněte do bohaté fotogalerie.

