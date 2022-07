Třídenní mejdan v Jihlavě po pauze. Dorazí chlapecký band devadesátek z Anglie

Chinaski, Anna K, Mirai, Wanastowi Vjecy, East 17, No Name. To jsou jenom některé hvězdy hudebního nebe, které se ve dnech 7. až 9. července představí v jihlavském amfiteátru na Vysočina Festu 2022. Ten se konal naposledy v roce 2019, poté ho koronavirová pandemie nedovolila uspořádat. V minulosti přivítal takové hvězdy jako třeba Lucii Bílou s kapelou Arakain nebo Tomáše Kluse. Připomeňte si to v naší fotogalerii.

Arakain a Lucie Bílá na Vysočina festu 2018. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot