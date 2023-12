Koledníci na Jihlavsku vyjdou do ulic. Lidé mohou přispět na sedm záměrů

Marek Mašát Čtenář reportér

Kolednické skupinky Tří králů budou chodit od domovu k domovu od 1. do 14. ledna. Oblastní charita Jihlava zapojí do největší dobrovolnické sbírky na tisíc koledníků. Kdo koledníky nepotká, může hodit peníze do online kasičky nebo na doprovodných akcích sbírky.

Už brzy vyrazí do ulic Jihlavska tříkráloví koledníci. Luka nad Jihlavou. | Foto: se souhlasem Marka Mašáta

Loňský výtěžek činil 2 598 277 korun. Lidé na Jihlavsku a Dačicku, kde Oblastní charita Jihlava působí, budou moci přispět na sedm záměrů. Komu sbírka pomůže? Jihlavským tunelem projede denně šestnáct hříšníků. Nejhorší je situace v létě Stavební úpravy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka v Telči.

Podpora investičního záměru rekonstrukce budovy, kde sídlí domácí hospic Bárka a odlehčovací služba Adapta. Přizpůsobení prostoru pro multidisciplinární tým

služby Bárka. Rekonstrukce budovy včetně zahrady dle potřeb cílové skupiny odlehčovací služby Adapta.

služby Bárka. Rekonstrukce budovy včetně zahrady dle potřeb cílové skupiny odlehčovací služby Adapta. Nákup budovy a rekonstrukce Centra U Větrníku, kde sídlí služby: Kontaktní centrum, Adiktologická ambulance a Poradna pro nelátkové závislosti.

Příspěvek na úhradu části provozních nákladů služby Charitní záchranné sítě, určené pro lidi v nouzi.

Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

Zajištění materiální pomoci (hygienické a domácí potřeby, oblečení) a potravin pro lidi v nouzi.

Pomoc jednotlivcům či rodinám v nouzi, způsobené např. živelní pohromou, autonehodou nebo jiným neštěstím, úrazem nebo vážným onemocněním, zdravotním postižením, nízkým příjmem, ztrátou člena rodiny. Moderní možností, jak přispět do Tříkrálové sbírky, je stále více využívaná online pokladnička na webu www.trikralovasbirka.cz. Lidé si na zmíněném webu poslechnou klipovou podobu koledy a pak mají možnost zvolit si částku, kterou chtějí přispět. Přispívat lze celý rok. „Důležité je v druhém kroku platební brány uvést PSČ, název obce či města odkud dárce je, nebo uvést Oblastní charitu Jihlava. Touto specifikací bude zaručeno, že darované peníze pomůžou v místě, kde dárci žijí,“ upřesňuje instrukce k online kasičce Roman Mezlík. Jako poděkování si můžou dárci stáhnout charitní přání, kalendářík a samolepku. Počasí na silvestra? Na Jihlavsku lidé zažijí teplo, vítr i ochlazení Tříkrálová sbírka zahajuje v Jihlavě už tradičně koledováním pracovníku Oblastní charity Jihlava na radě města Jihlavy a Kraje Vysočina. Doprovodnými akcemi letošní Tříkrálové sbírky budou v Jihlavě: • Tříkrálový koncert 5. 1. 2024 v 16.30 v kostele sv. Jakuba. Pořádá ZUŠ Jihlava. • Tříkrálový svařák 10. 1.2024 od 14.00 – do 17.00 na Masarykově náměstí v Jihlavě. Pořádá okresní organizace KDU – ČSL. Návštěvníci obou akcí mohou přispět do pokladniček Tří králů, přičemž odměnou jim bude kulturní zážitek nebo lahodný svařák či punč. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Pes zastavil provoz na dálnici D1. Lidé se ho snažili odchytit. Zdroj: poskytl David Pícha