Dvě dodávky z Třeště zamířily na Ukrajinu, dvě do jihlavské Charity a zbytek do Hospodářského dvora v Bohuslavicích, kam už dorazily první ženy s dětmi. Tam jsou schopni přijmout až dvě stovky uprchlíků. „Chtěla bych poděkovat všem dobrovolníkům kteří pomáhali přebírat, označovat, třídit a nakládat. Odvedli skvělou práci. A v prvé řadě všem, kteří přivezli skvělé věci do naší sbírky,“ uvedla za organizátory z Třeště Ivona Přechová.