Tvarem jablko, chuťově tekutý med. I takové byly africké trhy

Čtenář reportér





V pátek 7. května se do jihlavského City Parku vrátily africké trhy. Své tropické zboží dodali farmáři z Ugandy a dalších zemí. Lidé si mohli vybírat z plodů, se kterými se běžně v obchodě nesetkají. Víte, co je to sugar apple? Sladké jablíčko, které chutná jako tekutý med. A na výběr toho bylo mnohem více.

Ovoce a zboží původem z Ugandy. Zajímavé tvary a jídlo, které není běžně v obchodech. | Foto: Anna Rásochová