Rádi bychom vás seznámily s vizí, které nás dovedla až vytvoření tohoto komunitní místa. Začalo to "malou" sbírkou v naší pekárně Veselo, kdy se překvapivě sešlo velké množství oblečení, hygieny a drogerie. V tu chvíli už jsme tušily, že věci nechceme posílat na hranice, ale nechat si je pro maminky s dětmi, které utíkají před válkou. Navíc jsme chtěly této pomoci dát lidský přístup, kdy věci nedostanou zmuchlané v pytli, ale mohou si důstojně vybrat, co by chtěly. Další rozměr, který považujeme za důležitý, je vytvořit ženám klidné útočiště, kde si mohou sednou, chvilku spočinout, potkat se s krajankami, vyměnit si zkušenosti nebo si jen popovídat u kávy a dobroty. Zkusily jsme oslovit DKO s.r.o, jestli by neposkytli prostor pro tyto účely. Odezva byla neuvěřitelně vstřícná a podporující. Na dalších sbírkách se vybralo velké množství hraček, takže může vzniknout i dětský koutek, aby se i děti mohly socializovat. Případně můžeme děti pohlídat, aby si maminka zařídila nutné dokumenty. Navíc díky velké kapacitě zde mohou probíhat různé kurzy, výuky, rekvalifikace nebo školení. Co považujeme za důležité, že o celý chod klubu by se mohly starat samy maminky, protože vnímáme, že ženy se chtějí zapojit a pracovat. Za projektem UKlubu stojíme dvě maminky za mateřské, proto bychom byly vděčné za jakoukoli podporu, abychom mohly zajistit alespoň částečný nájem pro DKO, občerstvení pro maminky, v ideální případě nějakou korunu pro maminky, který by měl na starosti provoz klubovny.