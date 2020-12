Ačkoliv se na první pohled může zdát výroba perníkové chaloupky složitá, opak je pravdou. Stačí se držet osvědčeného receptu na medové perníkové těsto a správného pracovního postupu. Při volbě tvaru budovy a jejímu zdobení se navíc nekladou žádné meze fantazii, a tak se společná tvorba perníkové chaloupky může stát skvělou zábavou pro celou rodinu. Odměnou za vaše úsilí bude netradiční a výrazná ozdoba vaši sváteční tabule, která vydrží tak dlouho, dokud vám nedojde ostatní cukroví a dokud udržíte na uzdě chuť na lahodný medový perník…

„Pečení perníčků je tradicí, které k Vánocům jednoznačně patří. Suroviny na perníkovou chaloupku přitom nejsou vůbec drahé a dají pořídit ve všech obchodech Tesco. A pokud je někdo v pečení úplný začátečník, může si pořídit již hotové perníkové těsto,“ uvedl Jaroslav Heptner, manažer pekárenské výroby Tesco.

„Může se stát, že letos někdo pečení cukroví nestihne. I tak si u nás může až do Štědrého dne koupit například směs vánočního cukroví v krabičce nebo špaldové cukroví,“ dodává Heptner.



PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – RECEPT A PRACOVNÍ POSTUP

Recept na perníkové těsto: 540 gramů hladké mouky, 190 gramů moučkového cukru, 125 gramů másla, 125 gramů medu, 3 vejce, 1 lžička mletého hřebíčku, 1 lžička jedlé sody, 2 lžičky mleté skořice, 3 lžičky kakaa

Recept na polevu: 1 bílek, 150 gramů prosátého moučkového cukru, kávová lžička citronové šťávy

Připravíme si perníkové těsto. Sypké suroviny promícháme v míse, poté přidáme máslo, med a vejce. Rukama nebo s pomocí kuchyňského robota vypracujeme těsto, které necháme dva dny odpočinout v chladu.

Z těsta oddělíme přiměřený kus a rozválíme jej na pečicím papíře na co největší plochu. Tloušťka těsta bude zhruba 2–3 milimetry.

Odřízneme tenké okraje těsta tak, aby těsto bylo všude stejně silné (2–3 milimetry).

Pomocí šablon z těsta postupně vykrájíme jednotlivé díly chaloupky – podložku, 2 štíty, 2 boky a 2 střechy.

Plech vyložíme pečicím papírem a položíme na něj jednotlivé díly. Mezi díly necháme mezeru alespoň jeden centimetr – při pečení nakynou. Pečeme 15 minut při teplotě 180 stupňů Celsia.

Upečené díly necháme po vytažení z trouby 2 minuty vydýchat. Poté je obrátíme na druhou stranu a necháme vychladnout.

Svislé hrany štítů a boků chaloupky zbrousíme na kuchyňském struhadle do úhlu 45 stupňů, aby k sobě jednotlivé díly při lepení dobře pasovaly. Stejně tak zbrousíme na jedné dlouhé straně i oba díly střechy.

Z bílku, cukru a citronové šťávy ušleháme hustou polevu – měla by mít konzistenci zubní pasty. Pokud je řídká, přidáme moučkový cukr.

Pomocí polevy ozdobíme jednotlivé díly chaloupky. Pro malování na perníčky můžeme použít například zdobničku, štětec či špejli.

K perníkové podložce přilepíme pomocí polevy obvodové zdi chaloupky, které zároveň slepíme i hranami k sobě. Polevu necháme dostatečně dlouho zatuhnout.

Jakmile jsou stěny chaloupky stabilní, přilepíme k nim i střechu. I hřeben střechy slepíme polevou a přidržíme střechu, dokud poleva nezatuhne. Okolí chaloupky můžeme dozdobit polevou či dalšími perníčky.

Aneta Kárná