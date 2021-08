Program Letní univerzity tvořily především přednášky a exkurze do provozu elektrárny. Studenti se nejprve seznámili s teorií fungování jaderky a poté následovaly praktické exkurze. Za doprovodu odborníků se studenti podívali přímo do provozu elektrárny. Podrobně se seznámili například s provozem strojovny, chladících věží, ale také simulátorem blokové dozorny nebo s vybavením a fungováním havarijního štábu. „Z míst, která jsme mohli navštívit, mě asi nejvíce zaujala chladící věž, protože stát v samém vnitřku mohutné chladící věže byl opravdu silný zážitek. Nesmím opomenout ani přednášky, které byly na velmi vysoké úrovni,“ popsal své zážitky student Vašek Straka ze Znojma.

Mladí technici přijeli na Vysočinu nejen z Čech a Moravy, ale také ze Slovenska. Nejčastěji studenti reprezentovali VUT v Brně, ČVUT v Praze, VŠB – Technickou univerzitu v Ostravě a dokonce i univerzitu v britském Manchesteru. Třetinové zastoupení dívek potvrzuje fakt, že jaderná energetika není jen „mužskou“ výsadou.

Závěrečná přednáška Letní univerzity s následnou diskusí tradičně patřila předsedkyni SÚJB Daně Drábové, která společně s ředitelem elektrárny Romanem Havlínem, zakončila dvoutýdenní „jaderný maraton“ předáním diplomů. Závěrečný jaderný test nejlépe zvládli a královnou a králem letošní Letní univerzity se stali Adéla Chalupová z ČVUT v Praze a Marek Tuhý z VUT v Brně.

Letní univerzita patří mezi prestižní vzdělávací akce pro vysokoškolské studenty technických oborů. „Není to jen příležitost podívat se do provozu elektrárny, ale navázat i spolupráci do budoucna. Zájemci o energetiku mohou toto téma využít pro svoji diplomovou práci, domluvit si další individuální praxi a vybraní studenti mohou získat i stipendium,“ doplňuje Linda Navrátilová, specialistka strategického náboru Skupiny ČEZ. Přibližně třetina účastníků stáže nachází v rámci Skupiny ČEZ své budoucí zaměstnání.

Zájemci o práci ve Skupině ČEZ najdou více informací na www.kdejinde.cz

Jiří Bezděk

tiskový mluvčí ČEZ, JE Dukovany