Podzimní vyjížďku pořádali přátelé techniky. Od osmi ráno se konala burza náhradních dílů, účastníci se sjížděli od půl desáté. Přípustná byla vozidla do roku výroby 1990. Zajímavostí bylo i malé autíčko pro děti, které bylo oceněno společně se čtyřmi dalšími účastníky. V půl jedenácté všichni společně vyjeli na předem určenou trasu s překvapením. Odhadem dorazila asi čtyřicítka aut a desítka motorkářů. Pro návštěvníky to byla zajímavá podívaná.

Muzeum techniky v Telči hostilo burzu a vyjížďku veteránů. Bylo na co koukat. | Foto: Marie Majdičová

Majitelé veteránů se v neděli 12. září dopoledne sjeli do Telče, aby svá auta a motorky provětrali na podzimní vyjížďce strojů minulého tisíciletí. Bonusem byla burza u Muzea techniky Telč Na Sádkách. Na akci byly k vidění škodovky z minulého století, trabant i zahraniční vozy. Za fotografie děkujeme Marii Majdičové.

