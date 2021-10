Aktivity, ve kterých mají jednu z hlavních rolí zvířata, jsou mezi klienty Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava velmi oblíbené. Pracovníci z jihlavské zoologické zahrady přivezli kus přírody seniorům do jihlavského Lesnova. Za fotografie děkujeme Andree Šeredové z Integrovaného centra sociálních služeb.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.