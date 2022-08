O tradiční zábavu na hodickém nádraží se postaral místní sbor dobrovolných hasičů. Starší členové se oblékli do bílých historických hasičských obleků a ukázali, jak se stříká s ruční koňskou stříkačkou. Děti se vyřádily na skákacím hradu a nebo se mohly trefovat malou ruční stříkačkou do připraveného dřevěného domečku, ten sloužil jako terč.

K tanci a poslechu hrála kapela Umí hovno. Parní mašinka se poprvé ukázala na hodickém nádraží kolem čtvrt na pět, ale to tudy pouze projížděla směrem na Třešť. Zpět z Třeště přijela do Hodic v šest večer a stála tam až do třičtvrtě na deset. Akci si nenechalo ujít několik stovek lidí.

