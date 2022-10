Již tradičně jsme si v Sokole Jihlava připomněli tragické události roku 1941, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich rozpustil Českou obec sokolskou a její majetek byl úředně zabaven. V noci ze 7. na 8. října 1941 při „sokolské akci“ gestapo zatklo všechny sokolské představitele z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Během okupace bylo v koncentračních táborech popraveno a umučeno 3 387 sokolů a 8 223 se vrátilo s podlomeným zdravím.

Letos jsme uspořádali dobrodružnou sokolskou stezku v jihlavských parcích, kterou jsme chtěli dětem přiblížit odvahu a odhodlání sokolů, kteří se v období druhé světové války aktivně zapojovali do odboje. Na konci stezky proběhl v parku Gustava Mahlera pietní akt se sokolskou stráží a krátkým proslovem starosty Sokola Jihlava Martina Zuzaňáka, jejímž vyvrcholením bylo vypouštění dřevěných lodiček se zapálenými svíčkami do jezírka v parku. Ty měly symbolizovat jak vzpomínku za padlé sokoly, tak světla naděje pro celou sokolskou organizaci s pohledem do budoucna. Děti také malovaly a psaly své vzkazy sokolům, které jsme pak v zapečetěných lahvích také vypouštěli po vodě.

Akce se myslím velmi povedla, počasí nám přálo, účast byla hojná, kolem 120 osob a nás velmi těší, že zájem o sokol v Jihlavě je stále veliký a jsme hrdí, že můžeme nést pomyslnou sokolskou pochodeň dál.

Kateřina Nikodýmová

jednatelka a ředitelka Tj Sokol Jihlava

