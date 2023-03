Středisko volného času Tempo Polná posbíralo úspěchy v první postcovidové soutěži tanečních seskupení. Ta se uskutečnila 11. března ve Světlé nad Sázavou pod názvem Světlá tančí. Orientální tanečnice braly ve všech kategoriích zlatou medaili.

Středisko volného času Polná slaví úspěch svých tanečních souborů. | Foto: SVČ Tempo

Nejmladší kategorie 9 až 11 let Nefertiti si zatančily s působivými hedvábnými vějíři ve stylu orient fusion. Dostaly nejlepší bodové ohodnocení a přivezly si tak svůj první vítězný pohár. Dívky v kategorii dvanáct až patnáct let, které vystupují pod názvem Siderea (Hvězdný čas) zazářily ve skladbě Princezna Bos Alaya a získaly si srdce i bodové ohodnocení poroty a s ním i první místo ve své kategorii. Jako třetí vystoupily už zkušené juniorky Yasmine s podmanivou skladbou Dance of Hope (Tanec naděje). Také ony si svým šarmem a profesionalitou vybojovaly prvenství.

Svátek Josefů. Děti se na zámku v Třešti bavily se skřítkem a dráčkem

Orientální tanečnice mají v Polné své nezastupitelné místo a není to poprvé, kdy dovezly cenné poháry. Díky za to patří nadšeným vedoucím, které se dívkám s radostí věnují téměř na celý úvazek.

K polenskému úspěchu přispěla také děvčata z tanečního souboru We Just, která reprezentovala Polnou ve dvou věkových kategoriích, kde získala 2. a 3. místo. Vzhledem k tomu, že dívky teprve začínají, je to pěkný start k dalším úspěchům.

Za SVŠ TEMPO sepsala Vlasta Krunturádová