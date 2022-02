Se začátkem adventu 2021 Sdílení zveřejnilo svoji výzvu „Staň se dobrovolným pošťákem Sdílení“, jejímž cílem bylo oslovit dobrovolné pošťačky a pošťáky, kteří by pomohli roznést do schránek letáky na vánoční sbírku. „Po úspěchu první pošťácké výzvy v roce 2020, jež byla zaměřena pouze na Telč a okolí, jsme se v loňském roce poměrně sebevědomě rozhodli, že roznést přes 8 tisíc letáků v Telči, Třešti, Batelově a dalších téměř 80 obcích určitě zvládneme! Půldruhá stovka obětavých dobrovolných pošťáků, pošťaček a malých pošťáčat si s tím hravě poradila! Pro tyto lidi totiž nic nebyl problém a všechno šlo a fungovalo na sto procent. Díky vám všem,“ vzkazuje všem dobrovolníkům Milena Kopečná, fundraiserka Sdílení.

Poté následovalo předvánoční období, kdy lidé na Telčsku, Třešťsku a Batelovsku začali vytahovat ze svých schránek letáky vánoční sbírky Sdílení. Někdo leták možná hned zahodil do kamen, někdo ho třeba někam založil a teď ho bude hledat, někdo ho použil na zabalení vánočního dárku. S ohledem na výsledek vánoční sbírky však lze s jistotou konstatovat, že mnoho z vás leták motivoval k tomu stát se součástí vánočního zázraku. Jinými slovy totiž nelze částku 710 tisíc korun, která se v polovině ledna 2022 objevila na účtu Sdílení, ani pojmenovat.

„Na jedné straně je pro Sdílení tak vysoká suma obrovským závazkem. Na straně druhé to vnímáme jako vyjádření vaší důvěry ve smysl a užitečnost naší práce. V roce 2021 jsme v domácím prostředí doprovodili na konec pozemské cesty celkem 86 klientů. Vybraná částka 710 tisíc korun nám umožní zajistit kompletní hospicovou péči o devět klientů, kteří tak budou moci strávit poslední dny života doma, s rodinou nablízku. Naši milí podporovatelé, srdečně a upřímně Vám děkujeme za Vaši přízeň a přejeme jen to dobré v tomto roce. Ať je to rok zázraků pro nás pro všechny,“ uzavírá Eva Švecová, vedoucí fundraisingu.

Eva Švecová, fundraising Sdílení