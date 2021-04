Vedlejším produktem akce může být pohyb na čerstvém vzduchu, posilování imunity a možná i nějaké to hubnutí do plavek.

„V dnešní době se mluví jen o nemoci Covid-19 na úkor sportovních aktivit. Doba nepřeje kolektivním sportům a běhání je asi jediná věc, které se můžeme věnovat bez omezení,“ přiblížil nápad Jaromír Vávrů. A proč akci spojili s pečovatelským domem? „Protože se zde starají o osoby, které jsou v této době nejzranitelnější. Shodli jsme se na tom, že si to v této nehezké době zaslouží nejvíce,“ dodal Vávrů.

Do projektu se během prvních dvou týdnů v dubnu zapojilo už více než stodvacet běžců a běžkyň. Někteří zvládají uběhnout i maratonské tratě. Výjimkou nejsou ani běžecké rodiny. A účastníky neodrazují ani sněhové vločky, které v posledních dnech pokrývají trasy běžců. Společně naběhali k 13. dubnu bezmála 4,5 tisíce kilometrů. Co kilometr, to dvě koruny do kasičky třešťského pečovatelského domu.

Kilometry v peníze mohou organizátoři akce proměňovat díky sponzorům celé aktivity. Těmi jsou firma Podzimek a synové, Advokátní kancelář JUDr. Petr Šaštinský a firmy Aulix Lighting a FPnet.cz. Kdo neběhá, ale chce akci podpořit, může poslat dobrovolný příspěvek. Jak na to, najde na webových stránkách akce.

Kdo by se z místních chtěl do akce ještě běžecky zapojit, je to jednoduché. Stačí si do chytrého telefonu stáhnout nějakou běžeckou aplikaci, po každém běhu poslat organizátorům uběhnuté kilometry a screen trasy prostřednictvím formuláře na webu www.rozbehejtrest.cz.

Zapojili jste se do projektu? Pošlete nám foto ze svého běhu na jihlavsky@denik.cz.