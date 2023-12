Ani před Vánocemi zpívající hasič Jurič Pařil nezahálí. Právě vydal nový vánoční song a vystoupí na několika koncertech. Více si přečtěte v rozhovoru s profesionálním hasičem Jiřím Pařilem.

Koncert zpívajícího hasiče Juriče Pařila ve Vystrkově, kde pokřtil nové CD | Video: poskytl Jiří Pařil

Právě ti vyšla nová vánoční píseň. Letos je ale jiná.

Ano, to by nebyly Vánoce, abych nevydal další vánoční song. Letošní vánoční píseň Ctíme české Vánoce jsem pojal netradičně. Zabalil jsem ji do recesního kabátu a rozhýbal v rock and roll stylu. Už teď jsem zvědavý na reakce mých fanoušků.

PODÍVEJTE SE NA NOVOU PÍSEŇ: Zdroj: Youtube

Máš teď v plánu vánoční koncerty. Kde budou a co tam lidé uslyší?

Chtěl bych vás pozvat na můj první letošní vánoční koncert v sobotu od osmnácti hodin na Ranči v Telči, kde zazpívám všechny mé vánoční písně plus pár známých vánočních převzatých songů. Dále se objevím u stánku ranče na náměstí v Telči v neděli 10. prosince kolem sedmnácté hodiny a na náměstí v Dačicích v Chaloupce pod Lipkami v pátek 15. prosince od osmnácti hodin . Dále zvažuji uspořádat pár pouličních koncertů, ale to bych už moc odkrýval své zatím nejasné plány!

Vedle aktuálních akcí chystáš píseň věnovanou zdravotníkům. Kde se nápad vzal a proč?

V letošním roce mě potkal vážný úraz, se kterým jsem skončil na sále a na nemocničním lůžku jihlavské nemocnice. Poranil jsem si chodidlo pravé nohy křovinořezem a málem jsem letní šnůru s mojí kapelou neodehrál. Jak jsem tak ležel uvázaný k lůžku, tak mě obletovali úžasné láskyplné sestřičky. Za mnohé vděčím i záchranářům z Telče. A v této chvíli mě napadla myšlenka složit těmto „andělům dnešní doby“ píseň, která by popisovala jejich nelehkou a obětavou práci. Jak já říkám, pomáhat lidem za každých podmínek a za každého počasí či situace můžou jen lidé se srdcem na pravém místě. Proto jim chci touto písní zdát hold a poděkovat. Zveřejnění plánuji na léto roku 2024.

Vraťme se ještě k uplynulé koncertní sezoně, kterou jsi nakonec zvládl.

Jak už jsem zmínil, před letní sezonou jsem se vážně poranil. Chvílemi to vypadalo, že budeme muset první část koncertů odpískat. Poněvadž jsem ale bojovník a žádné ořezávátko, řekl jsem si, že se jen tak nevzdám! A tak se i stalo. I když to byl chvílemi vysilující boj, odehrál jsem prvních pět koncertů v sedě či poskakujíc na jedné noze. K večeru jsem už vysílením obvykle padal na hubu. V letošním roce jsme odehráli jedenáct úžasných koncertů typů městských slavností, slavností piva a festivalů. Moc jsme si užili koncertní léto a získali opět spousty nových fanoušků a přízeň pořadatelů do dalších let. Co musím zmínit, sestava kapely se ustálila a společné hraní si užíváme jako nikdy předtím.

Podívejte na krásné vánoční video z loňského roku, kde jsou například třešťští betlémáři a studnické perníkářky: Zdroj: poskytl Jiří Pařil

Mimo to jsi v listopadu vydal a pokřtil nové CD.

V letošním roce jsem vydal své druhé CD s názvem Jízda. Je to souhrn jedenácti písní, které jsem nahrál v nahrávacím studiu ve Škrdlovicích v průběhu let 2020 až 2023. Řekl bych, že je to po hudební stránce zdařilý kousek a jsem na toto album náležitě hrdý. Album jsme pokřtili při našem posledním letošním koncertu na PodzimFestu ve Vystrkově na Humpolecku, a zároveň jsme oslavili mé pětileté výročí na hudební scéně. Byla to úžasná a zdařilá akce plná emocí a drinků.

Co plánuješ dál?

Chtěl bych se i nadále věnovat hudbě, skládat písně a koncertovat se svojí kapelou. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem pořadatelům, kteří nám umožnili koncertovat, a všem fanouškům za podporu a přízeň. Chtěl bych také popřát veselé Vánoce všem lidem dobré vůle.