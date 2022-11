Na denním stacionáři na Žižkově ulici i v domově pro seniory na Lesnově se pravidelně věnujeme práci s přírodními a textilními materiály, a také keramickou hlínou. A jak se našim klientům daří budete moci vidět na již tradičním Vánočním ateliéru Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava, který se uskuteční od 6. do 7. prosince 2022, vždy od 10.00 do 16.00 hodin v areálu Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava. Na fotografiích uvidíte také, jak to vypadalo na ateliéru loni.