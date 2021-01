Ve čtvrtek 7. ledna 2021 se z náměstí odvezou vánoční stromečky, které zdobily děti z jihlavských mateřských a základních škol. Zároveň se v tento den odstrojí a odstraní vánoční strom z Masarykova náměstí.

Potom SMJ začnou postupně sundávat vánoční výzdobu z ulic Benešova, Křížova, Matky Boží, Palackého a Komenského. Na celém Masarykově náměstí se odstrojí ze sloupů vánoční ozdoby, které lemují jeho horní i spodní část. Vánoční ozdoby budou sundávat naši pracovníci ručně, pomocí vysokozdvižné plošiny. Následně se ozdoby odpojí od elektřiny a instalace veřejného osvětlení, to se pak uvede do původního stavu. Výzdoba by se měla z ulic odstranit během první poloviny měsíce ledna. Záleží však na klimatických podmínkách a na případných poruchách veřejného osvětlení, které se musí opravit přednostně.

Postupně se všechny ozdoby odvezou a uloží ve skladě v areálu SMJ a na Pístově. V průběhu roku na nich bude provedena údržba a případné opravy, takže na vánoční svátky budou opět v pořádku a plně funkční.

Martin Málek, Služby města Jihlavy