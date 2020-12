Advent letos začal bez tradičních setkání na náměstích a společného zpívání a popíjení svařeného vína, punče a grogu při poslouchání koled. Přesto řadu náměstí zdobí slavnostně nasvícené stromy. Je ten ve vašem městě nejhezčí nebo nejzvláštnější? Fotografie vánočního stromu a ručně vyřezávaného betlému v životní velikosti v Sazomíně nám poslala starostka obce, Lucie Pešková.

Vánoční strom a ručně vyřezávaný betlém v životní velikosti v Sazomíně | Foto: Lucie Pešková

Letos budeme zřejmě o adventu hlavně vzpomínat na to, jaké byly ty předchozí a co nám letos schází. Uvítáme proto i vaše zážitky a fotky z adventních a vánočních koncertů, setkání a veselí v předchozích letech. Ukažme si, co všechno jsme už v adventu zažili a proč se nám to líbilo. Podělte se s našimi čtenáři o své fotky a zážitky. Těšíme se na ně na emailu redakce.jihlavsky@denik.cz