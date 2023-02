Charakteristika hry. V naší úpravě hru Václava Štecha „Třetí zvonění“, kterou uvádíme pod názvem "Svatba bude, i kdybyste nechtěli!", je děj komedie se zpěvy sic přibližován k naší současnosti, ale záměrně nebyl zakotven v konkrétním období. Z nevinného nedorozumění vznikne řetěz složitých a zdánlivě neřešitelných situací, které jsou zdrojem napětí i komiky. Tato komedie není jen o zmatcích kolem svatby starostovy dcery, ale i o svérázných představách místních hodnostářů o řízení a správě věcí veřejných.

Za normální situace trvá příprava na premiéru zhruba tři čtvrtě roku. Současnou hru zkomplikovalo covidové období, příprava trvala téměř celý rok. „Z počátku zkoušíme jednou týdně, poté tempo navyšujeme a před premiérou se scházíme i třikrát týdně a o víkendech,“ popsala principálka. Režie se ujal známý herec a režisér Milan Šindelář. Pro soubor jde už o 25. premiéru v historii.

Na premiéru v sobotu se divadelníci těší a plánují, že s hrou vyjedou také za hranice Stonařova. Už za měsíc 18. března je čeká představení na postupové přehlídce Třešťské divadelní jaro. V Dlouhé Brtnici si zahrají o týden dříve, v sobotu 11. března.

Divadlo A. D. Stonařov bylo založeno v roce 1976 pod názvem Divadelní soubor Stonařov jako součást tehdejšího SSM. První premiérou byl v roce 1977 Královnin prsten od Marie Holkové. Divadlo působilo až do roku 1988 a uvedlo jedenáct her, poté bylo deset let v útlumu a svou činnost obnovilo v roce 1998. Od té doby nastudovalo dalších třináct her. V roce 2020 zemřela principálka a zakladatelka souboru Anna Dvořáková a následně se divadlo na její památku přejmenovalo na Divadlo A. D. Stonařov. Principálkou se stala Lenka Doležalová. Jádro spolku tvoří patnáct členů, které doplňují hostující herci z okolí. Povětšinou mají v repertoáru komedie nebo pohádky. Svatba bude, i kdybyste nechtěli, je 25. premiérou souboru.

Jana Kodysová