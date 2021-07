Přesně čtyřicet běžců se letos začátkem června odhodlalo zdolat sjezdovku v Lukách nad Jihlavou. Počasí bylo skutečně letní a zejména dospělí účastníci se při zdolávání trati pořádně zapotili.

V Lukách nad Jihlavou je sjezdovka. A na té se během jarních dní uskutečnil běh pro nadšence. Byla jich čtyřicítka. | Foto: archiv Orel Luka nad Jihlavou

Nejmenší děti do šesti let běžely jen po mírně zvlněné trati nad chatou Gizela, která byla i letos středobodem veškerého dění. Nejmenší účastníci ve věku do tří let museli uběhnout padesát metrů, od čtyř to šesti let dvojnásobnou vzdálenost.