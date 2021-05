Velká gratulace. Paní Božena Smrčková oslavila významné životní jubileum

Čtenář reportér





V úterý 20. dubna 2021 oslavila krásné životní jubileum - 100 let - naše klientka, paní Božena Smrčková. Do dalších let ji přijela popřát rodina a starosta z Kamenice nad Lipou a Nové Cerekve, společně s panem ředitelem.

Velká gratulace. Paní Božena Smrčková oslavila významné životní jubileum | Foto: Blanka Zemanová, Domov důchodců Proseč-Obořiště